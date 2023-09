Turyści będą musieli kupić bilet wstępu do Wenecji PAP

Turyści, którzy zechcą przyjechać do Wenecji na przyszłoroczny długi majowy weekend, będą musieli kupić wejściówkę do miasta, prawdopodobnie za od 3 do 10 euro. Rada miejska we wtorek wieczorem ostatecznie przegłosowała prawo, które od wiosny 2024 roku zobowiąże odwiedzających Wenecję do zakupu biletu w specjalnej aplikacji, która ma być gotowa za kilka tygodni - podała w środę agencja informacyjna Ansa.

