Turyści chcą za wszelką cenę jechać za granicę

Prawdziwy turysta jest zaszczepiony i chętnie kupi wakacje w first minute, o ile oferta będzie elastyczna.

Biura podróży sprzedają już ofertę na lato 2022 r., a kilka z nich, m.in. giełdowy Rainbow, rozpoczęło tę sprzedaż wcześniej niż w poprzednich latach. Travelplanet, portal, który sprzedaje oferty biur podróży, zapytał turystów, co by ich skłoniło do poczynienia wczesnej rezerwacji. Najwięcej z nich oczekiwałoby możliwości bezpłatnej zmiany kierunku. To dla nich ważniejsza kwestia niż zmiana terminu.

Z badania wynika też, że turyści, którzy wyjechali w tym roku za granicę, szczepili się częściej niż statystyczny Polak – współczynnik zaszczepienia wyniósł w ich przypadku 82 proc. Polacy wyjeżdżali za granicę, bo mieli paszport covidowy (40 proc.) i oczekiwali bardziej niż w Polsce przewidywalnej pogody (26 proc.). Z kolei najważniejszą przyczyną rezygnacji z zagranicznych wakacji były procedury związane z koronawirusem, na które wskazało 68 proc. respondentów. Travelplanet zbadał też, czy bon turystyczny na zagraniczny wyjazd przekonałby niezaszczepionych do szczepień. Dla 2/3 nie byłaby to żadna zachęta. Co ciekawe, gotowość do szczepienia wykazują w takim przypadku częściej mieszkańcy małych miasteczek (18 proc.). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-21 września przez pracownię Research Partner na próbie 1077 dorosłych mieszkańców Polski. 59 proc. Taki odsetek respondentów chciałby otrzymać możliwość bezpłatnej zmiany kierunku w przypadku rezerwacji wakacji zagranicznych na przyszły sezon… 54 proc. ...dla takiego odsetka dobrą ofertą byłaby możliwość zmiany terminu… 52 proc. …a tylu respondentów chciałoby mieć możliwość anulacji wyjazdu.