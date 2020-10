UBS zainwestuje 200 mln USD w fintechy

UBS planuje inwestycję w średnim terminie 200 mln USD własnych pieniędzy w fintechy. Chce w ten sposób rozwinąć dygitalizację usług i stworzyć nowe sposoby relacji z klientami.

Inwestycje będzie realizowało UBS Next, zarządzane przez specjalnie stworzony w tym celu zespół. Będą dokonywane we wczesnej fazie rozwoju fintechów. Zainteresowanie UBS Next będzie obejmowało także inne powiązane z branżą spółki. W ramach projektu szwajcarski bank nawiązał strategiczną współpracę z firmą venture capital Anthemis. UBS Next zamierzać dokonywać inwestycji wielkości od 5 do 20 mln USD. Już ma na celowniku kilka fintechów.