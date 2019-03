UBS zapowiada „śmierć” centrów handlowych we Francji

Analitycy UBS Group podtrzymali prognozę, że za cztery lata 20 proc. sklepów w centrach handlowych we Francji będzie pustostanami.

UBS po raz pierwszy zwiastował „śmierć” centrów handlowych we Francji w styczniu ubiegłego roku. Obecnie odsetek pustych lokali w nich wzrósł do 11,2 proc., co oznacza iż prognoza analityków szwajcarskiego banku spełnia się. Zapowiedzieli, że na koniec 2023 roku 20,6 proc. sklepów w centrach handlowych we Francji będzie niewykorzystanych. - To początek spirali w dół, która może doprowadzić do „martwych centrów handlowych”, koncepcji, która dotychczas była używana głównie w kontekście USA – napisali analitycy UBS. Jako powód niekorzystnych zmian podają wzrost...