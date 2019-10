Udany koniec tygodnia na rynkach

Indeksy rynków akcji wyraźnie rosną, bo inwestorzy nabrali wiary w przełom w rozmowach oficjeli amerykańskich i chińskich. Zyskuje na tym m.in. złoty, który traci tylko do funta - jego notowania podbija nadzieja na umowę ws. brexitu.

Donald Trump poinformował na twitterze, że rozmowy ze stroną chińską idą w dobrym kierunku.

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019

WIG20

Rynki zareagowały pozytywnie - indeks WIG20 kończy ostatnią sesję w tygodniu wyraźną zwyżką.

Na wartości zyskuje m.in. złoty. Kurs euro spadł do 4,3 zł, dolara do 3,89 zł, a franka do 3,90 zł.

W górę idą natomiast notowania funta brytyjskiego, który przez ostatnich 30 lat tylko dwa razy zyskał więcej w dwa dni niż wczoraj i dziś.

Sterling has had only three bigger two-day gains in the last 30 years: one in Dec 2008, one in Oct 2008 (a record 5.5%), and one in Sept 1992 following Black Wednesday. pic.twitter.com/t8WTZ8fpj8 — Jamie McGeever (@ReutersJamie) October 11, 2019

- W czwartek miało miejsce spotkanie między premierem Wielkiej Brytanii Johnsonem oraz jego irlandzkim odpowiednikiem Varadkarem, po którym opublikowano komunikat, iż osiągnięcie porozumienia w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię wspólnoty europejskiej jest możliwe w obecnych ramach czasowych, tj. do końca października - wyjaśnia Aleksander Balcerowski z XTB DM.

-

- Po śniadaniu z udziałem szefa unijnych negocjatorów Michela Barniera z brytyjskim ministrem ds. brexitu ten pierwszy udał się później zrelacjonować przebieg dyskusji unijnym ambasadorom, po czym ogłosił, że dostał „zielone” światło do zintensyfikowania rozmów z Brytyjczykami, tak aby zdążyć z przedstawieniem nowego rozwiązania ws. brexitu na szczyt UE zaplanowany na 17-18 października. Rynek zaczął na poważnie wyceniać możliwość przeprowadzenia uporządkowanego Brexitu jeszcze z końcem października - dodaje Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.

