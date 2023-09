UE chce powstrzymać import tanich samochodów elektrycznych z Chin. Wszczęła dochodzenie

Unia Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie chińskich subsydiów dla pojazdów elektrycznych, ponieważ chce powstrzymać zalew taniego importu, który zaszkodziłby producentom samochodów w krajach wspólnoty - przekazał w środę Bloomberg.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w środę, że wspólnota będzie przeciwstawiała się zalewaniu europejskiego rynku tanimi chińskimi samochodami.

“Ich cena jest sztucznie utrzymywana na niskim poziomie przez ogromne dotacje państwowe. To zniekształca nasz rynek” - podkreślała w trakcie przemówienia do Parlamentu Europejskiego. “A ponieważ nie akceptujemy tego zniekształcenia od wewnątrz na naszym rynku, nie akceptujemy go również z zewnątrz” - zaznaczyła.

Wyniki dochodzenia mogą pomóc skłonić kraje do wprowadzenia bardziej zdecydowanych regulacji chroniących rodzime rynki. Von der Leyen deklaruje, że przyjęła strategię mającą na celu “zmniejszeniu ryzyka” w stosunkach z Chinami. Dotyczy to kilku obszarów, w tym wysiłków wspólnoty na rzecz ograniczenia sprzedaży wysokiej klasy półprzewodników do Pekinu oraz wdrożenia kontroli eksportu związanych z obliczeniami kwantowymi i sztuczną inteligencją.