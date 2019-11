Ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia planują w ciągu roku budowę tzw. europejskiego toru ze Lwowa do zachodniej granicy państwa, by uruchomić bezpośrednie połączenia ekspresowe z Krakowem, Pragą i Wiedniem - poinformował szef Ukrzaliznyci Jewhen Krawcow.

„3,5 godziny do Krakowa plus ze Lwowa do Europy pociągami ekspresowymi. Wiem, że mówi się o tym przez ostatnie dziesięć lat, ale my zrobimy to w ciągu roku” - napisał Krawcow w czwartek na swoim Facebooku.