Systemy FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders to piramidy - uznał prezes UOKiK i postawił zarzuty osobom, które namawiały do inwestowania w nie.

Trzech przedsiębiorców naruszało zbiorowe interesy konsumentów namawiając ich w internecie do inwestowania w projekty obiecujące zyski uzależnione głównie od wprowadzenia do systemu kolejnych osób, czyli w tzw. piramidy - uznał Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Systemy, o które chodzi, to portal FutureNet, platforma reklamowa FutureAdPro i/lub sieć NetLeaders.

Kara (maksymalnie do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku) grozi Mateuszowi Gużdzie (dawniej iPrime Consulting Mateusz Gużda z Kluczborka), Zbigniewowi Lemańskiemu (były członek rady nadzorczej i likwidator spółki B3Team z Wrocławia, w której członkiem zarządu był m.in. Damian Żukiewicz, youtuber w grudniu ukarany przez UOKiK ) oraz Bartłomiejowi Żukiewiczowi (zawieszona działalność Bartłomiej Żukiewicz Investment z Wrocławia).

– Tego typu systemy zawsze w końcu upadają, a zarabiają na nich ich organizatorzy oraz naganiacze – osoby je promujące. Ich działania są nie tylko bezprawne, ale także naganne etycznie. Będziemy konsekwentnie walczyć z naganiaczami, propagowanie systemów typu piramida nie może się opłacać – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK.

Portal FutureNet i platforma reklamowa FutureAdPro były prowadzone przez firmy Futurenet Ukraine z Lwowa oraz BCU Trading z Dubaju. Proponowały wynagrodzenie za wprowadzenie nowych osób i namówienie ich do kupienia pakietów uczestnictwa lub statusów. UOKiK ostrzegał przed nimi w marcu 2019 r., a w lipcu 2020 r. wydał decyzję, w której uznał je za nielegalne systemy promocyjne typu piramida.

Sieć NetLeaders to inicjatywa firmy CL Singapore wprowadzającej na rynek kryptowalutę DasCoin. Spółka oferowała licencje, które kosztowały od 100 EUR do 25 tys. EUR i obiecywała zyski za namówienie innych osób do wpłaty pieniędzy.

Śledztwo w sprawie FutureNet i FutureAdPro prowadzi także Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.