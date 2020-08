UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko spółce Pfeifer & Langen

UOKiK sprawdza, czy spółki z branży mięsnej nie nadużywały pozycji

Prezes UOKiK wszczął postępowania przeciwko spółkom Agrifirm i Agri Plus, by sprawdzić, czy nie doszło z ich strony do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej wobec rolników. Chodzi o warunki tzw. tuczu kontraktowego - podał w poniedziałek UOKiK.