USA: deficyt handlowy spadł mocniej od prognoz

W styczniu 2019 r. amerykańska gospodarka odnotowała 14,6-proc. spadek deficytu w handlu zagranicznym do poziomu 51,1 mld USD, wynika z danych zaprezentowanych przez Biuro Analiz Ekonomicznych.

Mediana oczekiwań ekonomistów zakładała spadek deficytu do 57 mld USD z 59,9 mld w grudniu po korekcie z 59,8 mld. Eksport wzrósł o 0,9 proc w styczniu do 207,3 mld USD z 205,4 mld miesiąc wcześniej. Z kolei import zmniejszył się o 2,6 proc. do 258 ,5 mld USD wobec 265,3 mld USD w grudniu. Import z Chin spadł po odbiciu w grudniu, zaś eksport do tego kraju zszedł do najniższego poziomu od 2010 r. ...