Publikowany przez Conference Board indeks nastrojów amerykańskich konsumentów okazał się w sierpniu dużo niższy niż oczekiwano.

Indeks spadł do 84,8 ze zrewidowanych 91,7 w lipcu. Oczekiwano, że wzrośnie do 93. Subindeks oczekwań spadł z 88,9 do 85,2. Subindeks oceny obecnej sytuacji spadł z 95,9 do 84,2.

Zobacz więcej Conference Board

- Choć wydatki konsumentów odbiły w ostatnich miesiącach, to rosnące wśród nich obawy co do perspektyw gospodarki i stanu ich finansów prawdopodobnie spowodują schłodzenie wydatków w nadchodzących miesiącach – powiedziała Lynn Franco, dyrektor ds. wskaźników gospodarczych w Conference Board.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗