USA: inflacja producencka wyższa od oczekiwań

Ekonomiści spodziewali się wzrostu inflacji PPI o 10,7 proc. w ujęciu rocznym. Odczyt miesięczny był tożsamy z prognozą.

Marcowe dane zostały skorygowane w górę - z 1,4 do 1,6 proc. miesiąc do miesiąca i z 11,2 do 11,4 proc. rok do roku.

Inflacja bazowa PPI wzrosła o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym i 8,8 proc. w ujęciu rocznym. W przypadku tego wskaźnika analitycy oczekiwali wzrostów o odpowiednio 0,6 i 8,9 proc.

Marcowe dane o inflacji bazowe PPI zostały skorygowane w górę - z 1 do 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i z 9,2 do 9,6 proc. rok do roku.