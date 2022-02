USA: prawie 500 tys. aut marek Kia i Hyundai zagrożonych pożarem

Jak poinformował amerykański urząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego NHTSA, Kia i Hyundai zidentyfikowały ryzyko pożaru w komorze silnika. Dokładna przyczyna nie jest znana, prawdopodobnie chodzi o potencjalne zwarcie w instalacji elektrycznej.

Hyundai wycofa z rynku 357 830 samochodów, w tym SUV-y Santa Fe wyprodukowane w latach 2016-19 i SUV-y Tucson z lat 2014-15, w których bezpłatnie usunie usterkę. Kia musi naprawić 126 747 swoich pojazdów. W przypadku tej marki chodzi o modele Sportage z 2016 roku i oraz K900 z lat 2016-2018.

Do tej pory do NHTSA dotarło 11 zgłoszeń o samozapłonach, w wyniku których nikt nie odniósł obrażeń. To nie pierwsze problemy z jednostkami napędowymi tych południowokoreańskich producentów. W 2020 roku zgodzili się oni zapłacić rekordową karę w wysokości 210 mln USD za niewycofanie zagrożonych pożarem aut w odpowiednim czasie.