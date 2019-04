USA: spadł deficyt w handlu zagranicznym

W lutym 2019 r. deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 49,4 mld USD, wynika z danych Biura Analiz Ekonomicznych. To najniższy poziom wskaźnika od ośmiu miesięcy.

To wynik lepszy od oczekiwanego przez ekonomistów, których mediana prognoz zakładała wzrost deficytu do 53,5 mld USD z 51,1 mld miesiąc wcześniej Eksport wzrósł o 1,1 proc. do 209,7 mld USD z 207,4 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie z 207,3 mld USD. Z kolei import zwiększył się o 0,1 proc. do 259,1 mld USD z 258,5 mld USD w styczniu....