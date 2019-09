Via Baltica: przesunięte terminy w przetargach na dwa ostatnie odcinki trasy

Do 21 i 28 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przesunęła terminy otwarcia ofert w przetargach na dwa odcinki trasy S61 Via Baltica: Podborze-Śniadowo i Suwałki-Budzisko - podaje GDDKiA na swojej stronie internetowej.

Przetargowe oferty miały być otwierane w pierwszym tygodniu października.

Zmiany terminów ukazały się w informacjach GDDKiA dotyczących zamówień publicznych. Drogowcy nie podają przyczyn wydłużenia terminów. Przy wcześniejszych zmianach informowano o konieczności odpowiedzi na setki pytań kierowanych przez przedsiębiorców na temat tych inwestycji.

Przetargi na odcinki Podborze-Śniadowo (19,5 km) i od istniejącej obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku wraz z obwodnicą Szypliszek (całość tego odcinka - 24,5 km), to dwa ostatnie postępowania prowadzone przez białostocki oddział GDDKiA. To ponowne przetargi na te odcinki. Zostały ogłoszone w sierpniu 2019 r. po tym, gdy doszło do zerwania umów z wcześniej wybranymi wykonawcami tych inwestycji w systemie projektuj i buduj.

GDDKiA tłumaczyła, że poprzedniemu wykonawcy odcinka Podborze-Śniadowo nie udało się dokończyć prac projektowych i przygotować budowlanych, by można było wydać zezwolenie na realizację tej inwestycji. To jedyny odcinek Via Baltica, na który nie jest złożony wniosek o ZRID.

Na przełomie 2019 i 2020 r. wojewoda podlaski planuje wydać jeszcze jedną decyzję zezwalającą na realizację kolejnego odcinka trasy S61 Via Baltica: od węzła Łomża Południe do Łomża-Zachód - poinformował PAP Podlaski Urząd Wojewódzki.

W ostatnich dniach wojewoda Bohdan Paszkowski wydał ZRID na 16-km odcinek od węzła drogowego Kolno do węzła Stawiski wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 63 o długości nieco ponad 2 km. Urząd wojewódzki wezwał również inwestora do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o ZRID dla odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno.

Budowa Via Baltica to jedna ze strategicznych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Podlaskiem. Od października 2018 r. w ramach Via Baltica - trwa budowa tzw. drugiej jezdni już istniejącej obwodnicy Szczuczyna, która powstała jako droga jednojezdniowa. Gotowa jest oddana do użytku wiosną 2019 r. obwodnica Suwałk. Od końca sierpnia trwa budowa 17 km odcinka Śniadowo-Łomża Południe, z końcem sierpnia wykonawca przejął również plac budowy 18 km odcinka Stawiski-Szczuczyn.

Via Baltica na odcinku od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to 91 km przyszłej drogi ekspresowej. Jak informowało wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, koszt tej trasy to ponad 3,3 mld zł, z czego ponad 1,6 mld zł pochodzi z UE, a pozostałe środki - z budżetu państwa.

Via Baltica - na trzech odcinkach: Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie i Wysokie-Raczki realizuje również olsztyński oddział GDDKiA. Jak informowała wcześniej GDDKiA, ZRID-y na te odcinki mają być wydane w ostatnim kwartale 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r.