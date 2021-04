Linie lotnicze Virgin Atlantic dążą do tego, aby wszystkie ich samoloty wróciły do lotów do ​​października lub listopada. Wciąż oczekują jednak na szczegółowe wytyczne rządu Wielkiej Brytanii dotyczące “odmrożenia” podróży międzynarodowych.

Przewoźnik kontrolowany przez miliardera Richarda Bransona pracuje nad przywróceniem pełnej zdolności przewozowej. Virgin Atlantic spodziewa się stracić ponad 1 mld GBP w tym roku, a w przyszłym zacząć ponownie przynosić zyski.