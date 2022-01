Volkswagen i Bosch powołają spółkę joint venture

Wspólne przedsięwzięcie dwóch niemieckich koncernów ma na celu dostarczanie systemów do produkcji akumulatorów. Ma to pomóc w rozwoju fabryk zlokalizowanych w Europie.

“Europa stoi przed szansą, aby w nadchodzących latach stać się globalną potęgą w dziedzinie produkcji akumulatorów” - powiedział członek zarządu Volkswagena Thomas Schmall.

Firmy nie podały, ile zainwestują w spółkę joint venture.

Według danych European Battery Alliance (EBA), do 2029 roku akumulatory produkowane w Europie będą stanowić ok. 16 proc. światowego rynku. Stowarzyszenie zaznaczyło jednak, że aby zmniejszyć zależność od azjatyckich dostawców, do 2030 r. na Starym Kontynencie powinien powstawać co trzeci akumulator sprzedawany na świecie.

Największą inwestycją w branży produkcji akumulatorów w Europie jest obecnie fabryka Tesli pod Berlinem. Volkswagen, który chce wyprzedzić amerykańskiego konkurenta w walce o miano największego sprzedawcy aut elektrycznych, zamierza do końca dekady wybudować sześć zakładów.