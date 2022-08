Volvo planuje budowę fabryki akumulatorów

Zgodnie z treścią opublikowanego w środę oświadczenia rozwój zakładu produkcyjnego w szwedzkim regionie Skaraborg zostanie przeprowadzony wspólnie z partnerami grupy Volvo. Baterie produkowane w fabryce będą dostosowane do pojazdów użytkowych, takich jak ciężarówki, autobusy i maszyny budowlane.

– Już dziś istnieje silne zapotrzebowanie ze strony naszych klientów, dlatego naszą ambicją jest, aby do 2030 roku co najmniej 35 proc. sprzedawanych przez nas produktów było elektrycznych – powiedział prezes grupy Volvo, Martin Lundstedt.

Dodał on, że ,,ten ramp-up będzie wymagał dużych ilości wysokowydajnych baterii, produkowanych przy użyciu energii wolnej od kopalin’’. Jego zdaniem jest to ,,logiczny moment, aby włączyć produkcję baterii do przyszłego śladu przemysłowego Volvo’’.