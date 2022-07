W 2021 r. samorządy osiągnęły historyczną nadwyżkę

Przedstawiciel resortu finansów w czwartek wieczorem odpowiadał na pytania posłów, które zostały zadane podczas debaty nad sprawozdaniem sejmowej komisji finansów z wykonania budżetu na 2021 r.

Jedno z ich dotyczyło dochodów jakie osiągnęły samorządy w ub.r.

"2021,. był dla JST rokiem wyjątkowym. JST osiągnęły największą, historyczną nadwyżkę w wysokości 17,4 mld zł, a nadwyżka operacyjna - czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi - byłą jeszcze wyższa, rekordowa w wysokości 36,6 mld zł" - poinformował.

Odnosząc się do pytania dotyczącego długu publicznego, to wyjaśnił, ze w rozumieniu krajowych jak i unijnych przepisów dług za 2021 rok wyniósł 1 bln 410 mld zł. To jest całościowy dług według prawa unijnego, według general government (general government debt) - podkreślił.

"Państwowe fundusze celowe zostały już objęte stabilizującą regułą wydatkową, a od zawsze w tej regule były fundusze BGK. Do sektora general government zaliczamy i tarcze PFR. Ten deficyt sektora general government za rok 2021 wyniósł 1,9 proc. PKB" - dodał.

Skuza przypomniał, że polski dług w relacji do PKB spadł z ponad 57 proc. do 53,8 proc. w 2021 roku. "Mówię o całym długu general government" - podkreślił.

Według ustawy o finansach publicznych było to 1 bln 148 mld zł versus 1 bln 410 mld zł w rozumieniu przepisów unijnych. "Ta różnica jest tym długiem BGK i PFR" - wyjaśnił.

Wiceminister - pytany wcześniej o niedoszacowanie inflacji w 2021 r,. - podkreślił, że jej wysokość określona w budżecie na 3,3 proc. wynikała z konsensusu rynkowego (3,3-3,6 proc.) jaki był w momencie przyjmowania ustawy budżetowej na 2021 r. "To był konsensus rynkowy, a nie zaniżanie przez stronę rządową" - tłumaczył

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska poinformowała, że w związku ze złożeniem poprawek, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., zostało odesłane z powrotem do sejmowej komisji finansów.