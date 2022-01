W 2021 r. znacząco wzrosła emisja CO2 w Niemczech

Emisja dwutlenku węgla w Niemczech w ubiegłym roku wyniosła 772 mln ton. Odpowiada to wzrostowi o 33 mln ton w porównaniu z rokiem 2020. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez think tank Agora Energiewende, którym dysponuje portal RND. "To cios dla ochrony klimatu" - pisze portal.

