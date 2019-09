W Krynicy ogłoszono zamówienia w ramach GovTech

Pięć projektów do realizacji w ramach programu zamówień GovTech Polska ogłoszono w środę podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy . Zamawiającym będą Urząd Patentowy RP, Kancelaria Senatu, PKN Orlen, Tauron i PKP Informatyka wspólnie z PKP Intercity.

Jak podano, zamawiający podpisali w środę tzw. regulaminy wyzwań, czyli oficjalne ogłoszenie zamówienia publicznego w ramach programu GovTech. GovTech Polska to rządowy program, który tworzy alternatywę dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych.



Chęć udziału w konkursach można zgłaszać od 12 września do 28 października 2019 r. Konkursy skierowane są do innowatorów, małych i średnich firm specjalizujących się w programowaniu, business intelligence i tworzeniu rozwiązań wykorzystujących big data czy sztuczną inteligencję. Zwycięzcy poszczególnych konkursów mogą liczyć na kontrakty warte 300-400, do 600 tys. zł.



W tej edycji zamówienia zgłosiło pięć podmiotów.



Urząd Patentowy potrzebuje rozwiązania, które automatycznie nada właściwą klasyfikację dla nowo składanych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz przekieruje je do dalszej oceny merytorycznej do odpowiedniego eksperta. Dzięki temu przyspieszony zostanie czas ich procedowania.



Kancelaria Senatu szuka narzędzia, które pozwoli opracować przystępniejszą formę transmisji wideo z obrad, ułatwi odnajdywanie nagrań poszczególnych wypowiedzi senatorów, pozwoli szybko i automatycznie identyfikować mówców na podstawie analizy dźwięku (głosu) i obrazów wideo oraz dzięki funkcji automatycznej transkrypcji mowy na tekst umożliwi skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania stenogramów z obrad, w szczególności komisji senackich.



PKN Orlen chce stworzyć mechanizm umożliwiający automatyczną identyfikację pojazdów firmowych przypisanych do kart flotowych dla kierowców realizujących płatności przy dystrybutorze przy użyciu aplikacji mobilnej dla klientów biznesowych.



Tauron poszukuje rozwiązanie, które automatycznie zweryfikuje rentowność instalacji paneli słonecznych w wybranej nieruchomości. System umożliwiłby szybką ocenę możliwości i potencjału energii słonecznej w każdym domu. Takie narzędzie byłoby dostępne publicznie do użycia przez dowolną osobę.



PKP Informatyka wspólnie z PKP Intercity poszukują narzędzia analitycznego prognozującego popyt i optymalizującego cenę za przejazd kuszetką lub wagonem sypialnym na danej trasie w określonym czasie w oparciu o różne kryteria wpływające na decyzję o zakupie biletu. System pozwoliłby dynamicznie ustalać ceny przejazdów, co pozwoli na zróżnicowanie oferty dla pasażerów.