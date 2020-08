W Łodzi ma powstać baza eksportu polskiej żywności

Nowy terminal multimodalny, który powstanie na łódzkim Teofilowie, będzie jednym z ośrodków eksportu polskiej żywności – powiedziała PAP w środę wiceprezes Contargo Hatrans Łódź Żaklina Kaczmarek.

Nowy terminal ma zostać uruchomiony pod koniec 2022 roku na północy Łodzi, na Teofilowie, w sąsiedztwie trasy S-14. Będzie 25. terminalem włączonym w sieć grupy Contargo. Firma ma podobne bazy w Holandii, Francji, Szwajcarii i Niemczech.



„Terminal multimodalny to nie tylko przeładunek kontenerów dostosowany do różnych rodzajów transportu, ale i przepakowywanie towarów zgodnie z zamówieniem eksporterów” – powiedziała Żaklina Kaczmarek ze spółki Contargo Hatrans Łódź, która wybuduje terminal.



Dodała, że łódzki terminal zajmie się głównie eksportem polskiej żywności, szczególnie przetwórców z regionu łódzkiego, zarówno do krajów zachodnich, jak i na wschód, m.in. do Chin i krajów rosyjskojęzycznych.



„Obowiązuje embargo na transport przez Rosję, ale dozwolone są tak zwane przewozy kontrolowane. Ten rodzaj transportu przy zastosowaniu plomby lokalizacyjnej na kontenerze, która pozwala kontrolować tranzyt towarów dalej na wschód i do Chin. Chodzi nie tylko o transport drogowy oraz morski, ale i kolejowy ” – wyjaśniła PAP wiceprezes spółki.



Nowy terminal na Teofilowie ma być dostosowany do przechowywania kontenerów chłodniczych. Będzie to możliwe dzięki użyciu specjalnych agregatów. Inwestor chce, aby nowa baza transportowa była gospodarczo jak najściślej związana z Łodzią i regionem.



„Każdy ośrodek miejski i region Polski, który ma specjalistyczny park logistyczny, przyciąga inwestorów. Chcemy jeszcze bardziej ożywić łódzki Teofilów przemysłowy, który dzięki naszemu terminalowi przyciągnie kolejne duże firmy” – zapewniła Kaczmarek. Przypomniała również, że położone w środkowej Polsce województwo łódzkie jest atrakcyjne, bo inne podmioty gospodarcze mają lub będą tu mieć bazy transportowe.



„PKP Cargo planuje budowę terminala w Karsznicach niedaleko Zduńskiej Woli, służącego do przeładunku kontenerów i formowania pociągów w dalsza drogę, między innymi do terminali kompaktowych takich jak nasz” - mówiła Kaczmarek.



Koszt inwestycji - jak poinformowała spółka - szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych. Firma wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinasowanie projektu z funduszy europejskich.