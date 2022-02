W Rosji COVID-19 opóźnia dostawy węgla

Zagraniczna spółka rosyjskiego koncernu węglowego UK Kuzbassrazrezugol poinformowała klientów o opóźnieniu dostaw. Jako powód podała braki kadrowe w rosyjskich kolejach spowodowane przez COVID-19, informuje Bloomberg.

W liście do klientów, do którego dotarła agencja, cypryjska spółka KRU Overseas informuje o opóźnieniu dostaw planowanych na pierwsze dwa kwartały o jeden kwartał. Ujawnia w nim, że ilość towarów przewiezionych przez rosyjskie koleje do portów spadła o 60 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku z powodu „braku kluczowych pracowników” Russian Railways wynikającego z fali zakażeń omikronem. Wszyscy rosyjscy producenci węgla są w tej sytuacji, wyjaśnił klientom Roman Jerszow, dyrektor KRU Overseas.