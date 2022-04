Wall Street czeka na raport o inflacji

Około godziny 13:30 futures na indeks DJ IA spadały o 0,02 proc. Na wskaźnik S&P500 zniżkowały o 0,01 proc. zaś na Nasdaq drożały o 0,03 proc.

Na godzinę przed rozpoczęciem handlu na rynku kasowym zaprezentowany zostanie marcowy odczyt CPI. Oczekuje się, że ceny konsumenckie przyspieszyły dynamikę wzrostu do 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym z 0,8 proc. w lutym i 8,5 proc. licząc rok do roku (z 7,9 proc.). Jeszcze istotniejszy wskaźnik, który jest dogłębnie analizowany przez Fed, inflacja bazowa ma albo nie zmienić tempa wzrosty (0,5 proc. jak w lutym) lub tylko nieznacznie przyspieszyć do 6,6 proc. z 6,4 proc.)

Roczny wzrost CPI na poziomie 8,5 proc. byłbym najwyższym od grudnia 1981 r.

Tak wysoki odczyt może jeszcze mocniej skłonić FOMC do radykalniejszej podwyżki stóp procentowych podczas majowego posiedzenia.

Związane z tym oczekiwania pchają w górę rentowności amerykańskich obligacji, co działa na niekorzyść rynku akcji. Zyski z benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych kształtują się we wtorek na poziomie około 2,801 proc. osiągając pułap nienotowany od ponad trzech lat.

Na rynku surowcowym straty z poniedziałku odrabia ropa, co powinno w trakcie sesji wspierać notowania akcji koncernów paliwowo-energetycznych. Drożeje też złoto, co może wskazywać na zainteresowanie inwestorów bezpieczniejszymi aktywami.

W przedsesyjnym handlu drożeją, choć w mocno ograniczonej skali akcje największych banków z Wells Fargo, Bank of America i Citigroup na czele.