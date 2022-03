Wall Street: kontrakty terminowe rosną przed decyzją Fed

Analitycy oczekują, że Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), czyli organ Fed odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej, podwyższy stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Decyzja zostanie ogłoszona o godz. 19 czasu polskiego.

W handlu międzysesyjnym rosły notowania banków, w tym m.in. Bank of America (+1,5 proc.) i Citigroup (+1,6 proc.). To efekt wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych do najwyższych poziomów od 2019 roku. Od dwudniowych spadków odbijały się akcje koncernów naftowych Chevron (+0,4 proc.) i Exxon Mobil (+0,35 proc.).

Przed godz. 7 czasu nowojorskiego (godz. 12 w Polsce) kontrakty e-mini na indeks Dow Jones zyskiwały 360 pkt (+1,07 proc.), na S&P 500 o 53,5 pkt (+1,26 proc.), zaś na Nasdaq 100 248,75 pkt (+1,85 proc.).