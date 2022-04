Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna Warrena Buffetta kupiła akcje HP Inc. wartości ponad 4,2 mld USD, informuje Bloomberg.

Berkshire kupował akcje HP na początku tygodnia i ma ich już ok. 121 mln, co stanowi 11,4 proc. kapitału amerykańskiego producenta komputerów i drukarek. W handlu międzysesyjnym akcje HP drożeją o prawie 10 proc. Do środy wartość HP spadała o ponad 7 proc. w tym roku. W ubiegłym wartość spółki wzrosła o 53 proc.