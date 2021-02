Wartość GameStop spadła o 27 mld USD

Kurs GamesStop spadł we wtorek o 60 proc. Wartość spółki, która stała się symbolem ostatnich bezprecedensowych wydarzeń na rynkach akcji w USA, jest już o 27 mld USD niższa niż w szczytowym momencie niespełna tydzień temu.

GameStop, amerykańska sieć sklepów z grami wideo, to jeszcze niedawno faworyt spekulantów z Reddit, którzy zdecydowali się utrzeć nosa funduszom hedgingowym grającym na spadek kursu tej oraz innych spółek i podbijali ceny ich akcji. Udało im się zmusić część funduszy do zamknięcia pozycji i pogodzenia się z pokaźnymi stratami.

fot. Bloomberg

Kurs GameStop, który na początku roku wynosił niespełna 19 USD, doszedł 28 stycznia do prawie 470 USD. Po odtrąbieniu zwycięstwa zainteresowanie spółką spekulantów z Reddit wyraźnie osłabło. Jej akcje staniały we wtorek do 90 USD. Mocno spadła w ciągu kilku dni wartość także innych „pompowanych” spółek, m.in. sieci kin AMC Entertainment Holdings oraz sieci sklepów odzieżowych Express Inc.

– Jeśli chodzi o GameStop, to handlując tymi akcjami obecnie stawia się na to co wydarzy się jutro, czy w przyszłym tygodniu – powiedział Craig Birk, szef inwestycji w Personal Capital. – W sieci widać apele, aby kupować i trzymać te akcje, ale to nie jest sytuacja dla „buy and hold” – dodał.