Wciąż jest nadzieja na odbicie w USA

Indeksy amerykańskich rynków akcji rosły na otwarciu, co ożywiło nadzieję na odbicie po wtorkowej przecenie. Choć jeszcze przed upływem godziny sesji inicjatywę próbowała przejąć podaż, to udało się to jej tylko przez krótki okres.

Po prawie 90 minutach handlu Dow Jones rósł o 0,4 proc., a S&P500 i Nasdaq szły w górę o 0,6 proc. Popyt przeważał w 9 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej rosnącym było IT (2,0 proc.), co jest głównie zasługą popytu na akcje dostawców oprogramowania (4,2 proc.) po tym jak wyniki kwartalne Microsoftu (4,25 proc.) wywołały pozytywną reakcję rynku.