WEF: zrównanie płac mężczyzn i kobiet za 135 lat

Pandemia spowodowała wydłużenie o jedno pokolenie procesu zrównywania wynagrodzeń mężczyzn i kobiet pracujących na tych samych stanowiskach, przekonuje Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

WEF wyliczyło, że w obecnym tempie zrównywanie wynagrodzeń zajmie jeszcze 135 lat. Eksperci organizacji wskazują, że choć pandemia przyspieszyła proces automatyzacji pracy, to najmocniej uderzyła w branże zdominowane przez kobiety. Dodatkowo konieczność intensywniejszego zajmowania się domem w okresie ograniczeń mobliności społecznej ujemnie wpłynęło na ich produktywność. WEF zwraca uwagę, że kobiety mają obecnie mniejszą szansę zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, co jest odwróceniem co najmniej dwuletniego postępu. WEF wezwało liderów biznesu i polityki, aby wprowadzili zrównanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet do planów odbudowy gospodarczej po kryzysie spowodowanym przez pandemię.