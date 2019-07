Weimarska bitwa o czempionów

Niemcy, Francja i Polska chcą, by blokowanie budowy narodowych czempionów było trudniejsze, czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazeta Prawna". Zdaniem dziennika, zyskać może Orlen, który dąży do połączenia z Lotosem.

"Na szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu Niemcy i Francja zaapelowały o bardziej elastyczne zasady kontroli fuzji przez Komisję Europejską w obliczy globalnej konkurencji. Do tego apelu, podpisując wspólną deklarację ws. unijnej polityki konkurencji, przyłączyła się Polska" - czytamy w DGP.



Gazeta przypomniała, że w ubiegłą środę Orlen poinformował, że złożył do KE formalny wniosek o połączenie z Lotosem.



"To, jak zostanie on rozpatrzony, w dużej mierze zależy od nowego komisarza odpowiedzialnego za ochranę konkurencji" - ocenia DGP.