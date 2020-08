Wielka kumulacja w spółce z NewConnect

Siłownie zasilane biomasą, odzyskiwanie ciepła z kopalni kryptowalut, a na deser rozwiązania dla fotowoltaiki — to plan spółki Termo2Power.

Mała spółka ma duże ambicje. Choć na pierwsze istotne przychody wciąż trzeba poczekać, a wartość księgowa to niespełna 1,5 mln zł, to inwestorzy z NewConnect już wycenili na 28 mln zł firmę, która zajmie się dwoma modnymi tematami: kryptowalutam i fotowoltaiką. Nie będzie jednak parać się kopaniem wirtualnych walut, ale odzyskiwaniem ciepła, oddawanego prze „kopalniane” komputery.Docelowo rozwiązanie ma pozwolić na zamianę ciepła odpadowego w ciepło użytkowe, np. do ogrzewania domu.