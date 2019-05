Wielka wyprzedaż w Tauronie

Tauron, obarczony blisko 12 mld zł długu, rozważa sprzedaż części aktywów, w tym ciepłowniczych, gazowych i atomowych. Jeśli się uda, zainwestuje w zielone moce.

To, co Tauron nazwał w komunikatach prasowych „zielonym zwrotem”, jest dokumentem z kierunkami strategicznymi, który w poniedziałek o godz. 17 zatwierdziła rada nadzorcza energetycznej spółki. Na wtorkowej konferencji prasowej prezes Filip Grzegorczyk zastrzegł: dokument jest tak świeży, że zarząd dopiero zabiera się za jego wdrażanie. Z dokumentu wynika, że do 2030 r. udział źródeł niskoi zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona wzrośnie z 10 proc. do 66 proc. Jednocześnie grupa rozważy sprzedaż niektórych aktywów, by te inwestycje sfinansować.