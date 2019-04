Wielton za mało produkuje

Udziały producenta przyczep na najważniejszych rynkach skurczyły się w 2018 r. Mimo to spółka jest o krok od celu strategicznego.

Polski rynek przyczep i naczep samochodowych urósł w zeszłym roku o prawie 10 proc. Wielton, największy rodzimy producent takich pojazdów, zwiększył wolumen sprzedaży tylko o nieco ponad 7 proc. W efekcie jego udziały spadły z 15,8 do 15,5 proc. Mimo to spółka utrzymała pozycję trzeciego gracza w kraju. Także we Francji, gdzie grupa Wielton jest liderem rynku, jej udziały skurczyły się z prawie 20 proc. do 18,3 proc. I tu wolumen sprzedaży rósł, ale znacznie wolniej niż cały rynek...