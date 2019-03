Wild: w tym roku wybierzemy zagranicznego doradcę strategicznego dla CPK

W tym roku powinien zostać wybrany międzynarodowy doradca strategiczny, wspierający budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego - zapowiada w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. W 2019 r. ma być też rozstrzygnięty przetarg na tzw. masterplan lotniska.

Zobacz więcej Mikołaj Wild fot. Marek Wiśniewski

"Plan na ten rok to wybór międzynarodowego doradcy, który mógłby zostać partnerem strategicznym przy realizacji projektu CPK. Powinna to być firma z doświadczeniem nie tylko przy realizacji projektów infrastrukturalnych, ale także w operowaniu tego rodzaju węzłem przesiadkowym. Poszukujemy partnera, który lotnisko zaplanował i zbudował, a także potrafi na nim zarabiać. Już dziś obserwujemy dosyć duże zainteresowanie potencjalnych podmiotów" - powiedział Wild. Wskazał, że bogate doświadczenie w tej branży mają firmy z Azji, np. z Singapuru, Korei Południowej i Japonii, ale w grę wchodzą też podmioty z Europy i Ameryki Północnej.



"Doradca będzie wspierał spółkę celową ds. CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy oraz zasad zarządzania i operowania lotniskiem" - powiedział Wild. Jak dodał, doradca będzie również uczestniczył w przygotowaniu planu generalnego, czyli tzw. masterplanu.



"To jest kluczowy dla inwestycji dokument koncepcyjny. Będzie zawierał m.in. długoterminowe prognozy rozwoju lotniska w horyzoncie co najmniej 20 lat, szczegółową lokalizację elementów węzła przesiadkowego, m.in. terminala i pasów startowych, oraz zakładany kosztorys przedsięwzięcia wraz z listą towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych. Do końca roku chcemy wybrać wykonawcę masterplanu" - podkreślił.



Wskazał, że masterplan stanowi wstęp do opracowania projektów poszczególnych elementów: koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych. "Dlatego prace nad przygotowaniem masterplanu powinny zacząć się przy wsparciu doradcy strategiczno-technicznego, żeby jego wiedza i doświadczenie pozwoliły na dokładny opis wymagań" - dodał.



Wild tłumaczy, że już teraz na potrzeby przygotowania masterplanu prowadzone są konsultacje z uczestnikami rynku lotniczego, żeby czas przygotowania dokumentu był maksymalnie krótki.



"Jeszcze w tym roku powinny być podpisane porozumienia strategiczne ze wszystkimi kluczowymi graczami na rynku lotniczym, czyli z liniami lotniczymi, firmami logistycznymi, portami regionalnymi, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Te porozumienia strategiczne zapewnią, że projekt sprosta oczekiwaniom rynku, a nie będzie pisany odgórnie. Na tej podstawie będzie można przygotować masterplan" - wyjaśnił.



Na początku marca br. gminy Baranów, Teresin i Wiskitki - czyli, te na terenie których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny - porozumiały się w sprawie powołania rady społecznej CPK.



Pełnomocnik ds. CPK pytany, kiedy poznamy ostateczną lokalizację portu, powiedział, że to będzie zależało m.in. od rady społecznej. "To jest pytanie do rady społecznej. My dysponujemy przybliżoną lokalizacją. Natomiast pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi jest takie, czy należy komunikować ostateczną lokalizację z docelowym układem pasów startowych, węzła kolejowego itd., czy komunikować obecny przybliżony wariant? Uważam, że lepiej jest komunikować ostateczną wersję lokalizacji lotniska i węzła kolejowego" - tłumaczy Wild.



Na pytanie, czego oczekuje od rady społecznej powiedział: "Po drugiej stronie chcemy mieć partnera, który będzie na bieżąco informowany o postępach prac i który będzie miał pogłębioną i aktualną wiedzą o procesach dotyczących inwestycji".



15-osobowa rada ma opiniować i wydawać rekomendacje dotyczące inwestycji. Powstanie rady zapowiadał wcześniej Wild. Rada będzie doradzać w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, m.in. w sprawie sposobu pozyskiwania nieruchomości pod budowę Portu Lotniczego Solidarność.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny. Koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł – kolejowej i 7 mld zł – drogowej.



W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.



CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa; według rządu to spółka strategiczna z punktu widzenia interesów kraju.