IAG poinformowała, że w pierwszym kwartale 2022 roku jej przepustowość sięgała 65 proc. poziomów sprzed pandemii. Chce, aby ten wskaźnik wzrósł do 80 proc. w drugim kwartale, 85 proc. w trzecim i 90 proc. w czwartym.

W okresie od stycznia do marca właściciel kilku linii lotniczych odnotował stratę w wysokości 731 mln EUR. To wynik gorszy od oczekiwań rynku. IAG spodziewa się, że dzięki zwiększeniu liczby rezerwacji odzyska rentowność w drugim kwartale i utrzyma ją do końca roku.

Czynnikiem ryzyka pozostaje niedoborów personelu, zarówno po stronie linii lotniczych, jak i największego brytyjskiego lotniska, londyńskiego Heathrow.