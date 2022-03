Wlk. Brytania: bezrobocie już poniżej poziomu sprzed pandemii

Jak wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Narodowe Biuro Statystyczne (ONS) w okresie trzech miesięcy do stycznia 2022 r. stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do 3,9 proc. z 4,1 proc. w grudniu. To wynik lepszy od mediany prognoz, która zakładała zniżkę do 4,0 proc. oraz najniższy wynik od początku 2020 r.

Pracodawcy stworzyli 275 tys. miejsc pracy, ponad dwa razy więcej niż prognozowano.

Z kolei liczba wakatów osiągnęła rekordowy poziom 1,32 mln.

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszył mocny wzrost wynagrodzeń. Średnia płaca bez premii zwiększyła się o 3,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2021 r. przy prognozie na poziomie 3,7 proc. Z uwzględnieniem premii średnia płaca zwiększyła się o 4,8 proc.

Jednak wysoki poziom inflacji sprawił, że realne wynagrodzenie zmniejszyło się o 1 proc., notując najsilniejszy spadek od 2014 r.

Zdaniem ekonomistów, spadek realnych dochodów będzie prawdopodobnie jeszcze się pogłębiał przy inflacji, która może przekroczyć poziom 10 proc. jeszcze w tym roku.

Oczekuje się, że Bank Anglii na posiedzeniu, które zaplanowane jest na najbliższy czwartek (17.03) podwyższy stopy procentowe o 25 punktów bazowych, w przypadku kluczowej do poziomu 0,75 proc.