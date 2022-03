Wojna osłabiła mocniej podaż niż popyt

Pierwsze cykliczne badanie koniunktury wśród przedsiębiorstw z różnych branż, przeprowadzone przez GUS już po wybuchu wojny wskazuje, że zakłócenia podażowe nasiliły się znacznie mocniej niż problemy popytowe. Jeśli ten efekt utrzyma się w najbliższych miesiącach to może wygenerować silny impuls proinflacyjny.

Kilka dni temu GUS opublikował wyniki comiesięcznego ankietowego badania koniunktury wśród przedsiębiorstw. Jest to pierwsze tego typu kompleksowe badanie zrealizowane już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, co daje wgląd w ocenę koniunktury przez przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości. Najważniejsze na ten moment wydają się pytania o to jak kształtuje się popyt i podaż? W których branżach nabywcy ograniczyli wydatki na tyle, że jest to już odczuwalne przed firmy, a które branże zmagają się z zaburzeniami podaży? W analizie skupiliśmy się na przetwórstwie przemysłowym, które poza samym przemysłem uwzględnia także m.in. wytwarzanie energii.