Wybory Mistrza GPW 2021. Czas na kolejne pary 1/8 finału. Głosuj

Spośród giełdowych spółek wybraliśmy te, które w 2021 naszym zdaniem najbardziej się wyróżniły. Głosowanie ruszyło w czwartek 13 stycznia. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przejdą firmy, które zdobędą więcej głosów. Zwycięzca ostatniego pojedynku zdobywa tytuł Mistrza GPW. W zeszłym roku tytuł zdobył Mercator.

Oto kolejne pary 1/8 finału (koniec głosowania 14 stycznia o godz. 20.00)

Bowim - Asbis

Shoper - Kruk

Grupa Kęty - Bumech

Mostostal Płock - LPP

Nominowani przez redakcję “Pulsu Biznesu”

Bowim

Skokowy wzrost cen wyrobów stalowych pozwolił spółce na podwojenie przychodów po trzech kwartałach 2021 r. i zgarnięcie ponadprzeciętnych marż. Zysk netto po dziewięciu miesiącach to 146 mln zł wobec 5 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Kurs rósł do końca lipca, później zaczął spadać, bo hossa na stali osiągnęła szczyt.

Grupa Kęty

Firma, kierowana prze Dariusza Mańkę, zasłużyła na nominację za poprawę wyników, transparentność, dobrą komunikację z inwestorami i dzielenie się zyskami. Dla notowań szczególnie udane było pierwsze półrocze, a cały rok zakończył się solidną zwyżką o 32 proc.

Mostostal Płock

W lipcu inwestorzy przypomnieli sobie o niewielkiej spółce po tym, jak opublikowała ona rewelacyjne wstępne wyniki finansowe. W kilka sesji kurs podwoił się, a kolejny kwartał udowodnił, że dobra passa może potrwać trochę dłużej.

Shoper

Notowania ubiegłorocznego debiutanta utrzymują się wyraźnie powyżej ceny z oferty publicznej. Firma reprezentuje branżę pożądaną przez inwestorów instytucjonalnych i na razie nie zawodzi.

Nominowani przez portal Bankier.pl

Asbis

Asbis w pierwszych miesiącach roku kontynuował marsz w górę napędzany pandemicznym popytem na elektronikę. W kolejnych miesiącach kurs wyhamował, ale rok i tak zamknął ponad 160 proc. na plusie. Spółka prognozuje, że w 2021 r. miała dwukrotnie wyższy zysk niż rok wcześniej. Asbis wypłacił akcjonariuszom blisko 10-procentową dywidendę i ogłosił plany skupu akcji własnych.

Kruk

Rok 2021 akcje Kruka rozpoczynały z ceną niespełna 150 zł. Notowania giełdowego windykatora co prawda podniosły się po covidowym załamaniu, ale wciąż daleko im było do szczytu formy sprzed afery GetBacku, która wstrząsnęła całą branżę. Kruk pokazał jednak, że potrafi poprawiać wyniki – przez trzy kwartały 2021 r. EBITDA sięgnęła 744 mln zł, a więc przeszło połowę więcej niż w rekordowych latach 2018-19. Inwestorzy wynagrodzili to wzrostem walorów Kruka o ponad 100 proc.

Bumech

Gdy w grudniu 2020 r. firma świadcząca od lat usługi dla górnictwa poinformowała o zakupie kopalni węgla PG Silesia, wydawało się to bardzo odważną decyzją. Wiadomo - węgiel w Europie jest na cenzurowanym, a w Polsce ostatnio nie cieszył się dobrym sentymentem. Lecz gdy w ubiegłym roku ceny węgla i innych surowców energetycznych wystrzeliły, akcje Bumechu stały się jednymi z ulubieńców inwestorów z GPW. W szczycie węglowej hossy Bumech był wart ok. 10 razy więcej niż na początku roku.

LPP

Bezapelacyjnie najmocniejszy komponent WIG20. W 2021 r. akcje LPP podrożały o 115 proc.. Za nominalnie najdroższe na całej GPW papiery na przełomie roku płacono już ponad 18 tys. zł. Pomimo bardzo trudnego otoczenia makroekonomicznego (szybki wzrost kosztów, słaby złoty) oraz administracyjnego (kolejne lockdowny) odzieżowej spółce udało się zaskoczyć rynek mocnymi wynikami finansowymi. Jak napisali analitycy DM BOŚ, „spółka wykorzystała nadzwyczajne okoliczności wykreowane przez pandemię do renegocjacji czynszów (…) oraz restrukturyzacji działalności”.

Poprzedni zwycięzcy

2010 Synthos

2011 Eko Export

2012 Relpol

2013 Integer.pl

2014 11bit Studios

2015 Grodno

2016 CD Projekt

2017 PKO BP

2018 PKN Orlen

2019 Columbus Energy

2020 Mercator Medical