Kwartalne wyniki platformy do streamingu muzyki Spotify okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Wzrosty odnotowano także w przypadku liczby użytkowników, pisze Reuters.

Całkowita liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła w okresie od stycznia do marca o 19 proc. rok do roku do 422 mln. To najwyższy wynik w historii platformy.

Liczba subskrybentów wersji premium wzrosła o 15 proc. rok do roku do 182 mln. Dane uwzględniają ubytek ok. 1,5 mln płatnych użytkowników z Rosji po wycofaniu się platformy z tego kraju. Ogólne przychody wzrosły o 24 proc. do 2,66 mld EUR. Analitycy spodziewali się, że sięgną 2,62 mld EUR. Przychody z reklam wzrosły o 31 proc. do 282 mln EUR. Zysk netto wyniósł 131 mln EUR (0,21 EUR na akcję).