Wysokie oprocentowanie obligacji korporacyjnych

Po okresie pandemii, który niewątpliwie odcisnął piętno na rynkach finansowych, w tym też na rynku obligacji korporacyjnych, doświadczamy kolejnego okresu dużej niepewności w wyniku bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę. Obecnie notowania wielu klas aktywów charakteryzują się istotnie podwyższoną zmiennością, której w takiej skali nie doświadczaliśmy od dwóch lat.

Diametralnie zmieniła się również sytuacja makroekonomiczna, a przede wszystkim pojawił się problem numer jeden dla większości banków centralnych na świecie w postaci uporczywej inflacji, przekraczającej istotnie ich cele inflacyjne. W ślad za tym do reakcji została zmuszona również Rada Polityki Pieniężnej, która podniosła do tej pory główną stopę o 340 pkt baz. do 3,5 proc., co nie kończy jeszcze cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w naszym kraju. Bardzo dynamicznie (wyprzedzając kolejne ruchy ze strony NBP) wzrosły rynkowe stawki WIBOR, rosnąc do poziomów 4,05 proc. (1M), 4,72 proc. (3M) i 4,99 proc. (6M).