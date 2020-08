Wystartowało połączenie lotnicze Wrocław-Budapeszt

Nowy kierunek sieciowy uruchamiają Polskie Linie Lotnicze LOT. Wrocław po raz pierwszy zyskuje bezpośrednie połączenie lotnicze ze stolicą Węgier. Samoloty na tej trasie będą latały raz w tygodniu, w poniedziałki, ale przewoźnik nie wyklucza zwiększenia częstotliwości.

Podróż lotnicza z Wrocławia do Budapesztu zajmie niewiele ponad godzinę. Zgodnie z rozkładem, ze stolicy Dolnego Śląska wystartują o godz. 13.30, by w stolicy Węgier zameldować się o godz. 14.45. Znad Dunaju wyruszą o godz. 15.35, a we Wrocławiu wylądują o godz. 16.50. Nową trasę obsługują maszyny Bombardier Q400.

Zobacz więcej Port lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika Fot. Maciej Lulko/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Port lotniczy Budapeszt im. Ferenca Liszta jest jednym z największych lotnisk w Europie Środkowej. Odgrywa istotną rolę również jako port przesiadkowy: oferuje połączenia transkontynentalne zwłaszcza do Azji, a także do Ameryki Płn. i Afryki. – "Cieszymy się z decyzji PLL LOT o uruchomieniu połączenia sieciowego do Budapesztu. Nowe połączenie daje osobom podróżującym w celach turystycznych znakomitą alternatywę dla pociągu, autobusu i samochodu" – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. – "Z drugiej strony wielu pasażerów będzie miało dodatkową możliwość podróżowania w kierunkach dalekowschodnich. Zyskują kolejny hub, w którym mogą się przesiadać na loty dalekodystansowe np. do Seulu. To ważne tym bardziej, że Wrocław i Dolny Śląsk to strefy dużych inwestycji koreańskich i beneficjentem tego połączenia będą w dużej mierze pracownicy i managerowie firm koreańskich" – dodaje. Na razie samoloty na trasie do stolicy Węgier będą kursowały raz w tygodniu, ale przewoźnik nie wyklucza zwiększenia częstotliwości rejsów. Zależy to przede wszystkim od zainteresowania podróżnych.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗