Wyższe odsetki przyciągnęły do lokat

Po prawie trzech latach wycofywania przez Polaków pieniędzy z bankowych depozytów sytuacja nagle się odwróciła. To efekt niewielkiego wzrostu oprocentowania, ale też szybkiego wzrostu cen mieszkań

Przeciętne oprocentowanie lokat bankowych spadło w kwietniu 2019 r. do 1,56 proc. — wynika z najnowszych danych NBP. Tak rachityczny procent oznacza, że powierzając bankowi na rok kwotę 100 tys. zł otrzymamy po 12 miesiącach zaledwie 1263,6 zł odsetek po opodatkowaniu. To najniższy wynik od roku i wyraźnie niższy niż w listopadzie 2018 r. (1,8 proc.). Ten ostatni był jednak okresem szczególnym. To właśnie wtedy doniesienie do prokuratury na działania ówczesnego szefa KNF złożył główny akcjonariusz banków Idea i Getin.