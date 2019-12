Wzrost importu miedzi do Chin w listopadzie

W miniony piątek notowania miedzi wystrzeliły mocno w górę. Tym samym, cena tego metalu w Stanach Zjednoczonych zakończyła poprzedni tydzień w okolicach 2,75 USD za funt, czyli na najwyższym poziomie od 4 i pół miesiąca.

W piątek na globalnym rynku pojawiło się sporo optymizmu, wywołanego przede wszystkim lepszymi od oczekiwań danymi makro z amerykańskiego rynku pracy. Oddaliły one nieco obawy o recesję w Stanach Zjednoczonych i pozytywnie wpłynęły na notowania surowców powiązanych z koniunkturą, w tym miedzi.



Z kolei w niedzielę do pozytywnych nastrojów przyczyniły się informacje dotyczące importu miedzi do Chin, który w listopadzie wzrósł o 12,1% w porównaniu z październikiem. Całkowity import miedzi do Państwa Środka w poprzednim miesiącu znalazł się na poziomie 483 tys. ton, co było najwyższym wynikiem od września 2018 r. Niemniej, w horyzoncie styczeń-listopad 2019 r. import miedzi do Chin wyniósł 4,45 mln ton, czyli o 8,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.



Dane dotyczące importu miedzi ogólnie mają pozytywny wydźwięk. Mimo to, cena miedzi dzisiaj rano spada. Wynika to z pewnością z odreagowania po piątkowym znaczącym wzroście. Warto mieć na uwadze także fakt, że nierozwiązany konflikt handlowy USA i Chin nadal kładzie się cieniem na cenach miedzi.