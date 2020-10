Kanadyjska gospodarka stworzyła we wrześniu 378 200 nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia miesiąc do miesiąca spadła z 10,2 proc. do 9 proc., pisze Reuters, powołując się na danę urzędu Statistics Canada.

Większość nowych miejsc pracy to stanowiska w pełnym wymiarze godzin.