Wzrost sprzedaży detalicznej w Australii przebił oczekiwania

Najnowsze dane Australijskiego Biura Statystycznego pokazały, ze w lutym 2022 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu miesięcznym osiągając poziom 33,1 mld AUD (24,76 mld USD). To wynik lepszy niż zakładała mediana prognoz, która kształtowała się na poziomie +1,0 proc. W styczniu dynamika wzrostu sięgnęła 1,6 proc.

W porównaniu z lutym 2021 r. sprzedaż była aż o 9,1 proc. wyższa.

Jak podkreśla ABS, kawiarnie i restauracje odnotowały w lutym wzrost o 9,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podczas gdy sektory domów towarowych i odzieży wzrosły o ponad 11 proc.

Tymczasem oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do dziesięcioletnich maksimów, co jest wyzwaniem dla Banku Rezerw Australii (RBA), który zastanawia się, kiedy zacząć podnosić stopy procentowe z dotychczasowych minimów na poziomie 0,1 proc. Rynek spodziewa się, że z uwagi na silną presję inflacyjną RBA do czerwca będzie musiał podnieść benchmarkową stopę do 0,25 proc. zaś do końca roku po serii podwyżek stopa zwiększy się do 1,75 proc.