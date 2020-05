Usługa Xbox Game Pass przyciągnęła do tej pory ponad 10 mln użytkowników w 41 krajach.

Platforma gier wideo korzysta z izolacji społecznej. Restauracje, kawiarnie, boiska i siłownie pozamykane, a zasady izolacji społecznej zmuszają nas do przesiadywania w domach. Co można w tym czasie robić? Korzystać na przykład z domowej rozrywki. To czas wzrostów dla serwisów streamingowych, ale także dla branży gier wideo.