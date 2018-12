Z miłości do zwierząt

Hasło „praca z pasją” to nie banał, kiedy miłośnicy zwierząt zakładają razem biznes.

III MIEJSCE W RANKINGU GAZELE BIZNESU 2018 — PROFIVET Z NASIELSKA

Pierwsza hurtownia z asortymentem dla zwierząt powstała w 2013 r., a jej założyciele połączyli pasje. Łukasz Paczewski jest weterynarzem, który prowadził hurtownię pasz stosowanych w rolnictwie. Michał Cyran, który jest miłośnikiem psów, był przedstawicielem handlowym producenta karmy.

— To doświadczenie pozwoliło mu poznać dokładnie branżę, zarówno od strony biznesowej, jak i produkcyjnej. Michał Cyran wniósł do spółki wiele pomysłów na usprawnieniesprzedaży hurtowej, a także szersze spojrzenie z perspektywy wymagającego właściciela psów, co pomogło nam dopasować asortyment i zoptymalizować politykę wprowadzania nowości — mówi Łukasz Paczewski, założyciel Profivetu.

Spółka prowadzi także internetowy sklep zoologiczny działający pod marką Primavera.

— Stale dopasowujemy się do trendów rynkowych. Chcemy się też skupić na produkcji marek własnych. Dbamy o ilość artykułów w naszym sklepie, bo chcemy zapewnić szeroki wybór produktów i sprawnie odpowiadać na ich potrzeby, być bliżej właścicieli zwierząt, dlatego myślimy nad zwiększeniem naszej obecności w social mediach. Cały czas pracujemy nad wizualną stroną naszego sklepu, aby uczynić go miejscem przyjaznym i funkcjonalnym. Bardzo zależy nam na budowaniu przywiązania do marki oraz zadowoleniu klientów i ich pupili, to na tym zamierzamy się skupić w najbliższych miesiącach. Analizujemy zachowanie konsumentów na stronie i badamy, jakie produkty cieszą się największym powodzeniem. Ma to też wpływ na optymalizowanie naszych kampanii w świecie cyfrowym — opowiada Łukasz Paczewski.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗