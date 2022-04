Z powodu inflacji 64 proc. Polaków ograniczy świąteczne wydatki

Z powodu rosnącej inflacji i drożejącej żywności prawie 64 proc. Polaków ograniczy w tym roku świąteczne wydatki w porównaniu do ubiegłorocznych – wynika z badania przekazanego PAP. Ponad 1/3 respondentów zamierza wydać na wielkanocne specjały nie więcej niż 200 zł na osobę.

Z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix wynika, że 36,9 proc. Polaków planuje wydać na wielkanocną żywność maksymalnie 200 zł w przeliczeniu na jednego domownika. 25,8 proc. badanych podaje przedział 200-300 zł, a 13,2 proc. – sumę między 300 a 400 zł. Blisko co dziesiąty respondent jeszcze nie wie, ile wyda, natomiast 8,4 proc. badanych przewiduje, że będzie to wartość od 400 do 500 zł. Co dwudziesty badany zakłada wydatki na poziomi ponad 500 zł, a dla 1,6 proc. koszt zakupów nie ma żadnego znaczenia.