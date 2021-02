Zaczął się szturm klientów na TFI

W styczniu wiele TFI pobiło rekordy sprzedaży - i wszystko to z niewielkim udziałem klientów biznesowych, którym banki każą płacić za depozyty

Ostatni marzec był miesiącem koronawirusowego krachu na rynkach finansowych i zarazem niewidzianego do lat napływu klientów do biur maklerskich. W funduszach inwestycyjnych było jednak zgoła inaczej. Z danych serwisu analizy.pl wynika, że w marcu 2020 r. klienci wypłacili z TFI ponad 20 mld zł więcej niż wpłacili, co było najgorszym bilansem miesięcznym bilansem sprzedaży w historii rodzimego rynku.