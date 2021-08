Zakupy na kreskę w sklepie stacjonarnym CCC

Grupa obuwnicza we współpracy z fintechem PayPo wprowadza w sklepach stacjonarnych płatności odroczone, czyli modną na całym świecie usługę: kup teraz, zapłać za 30 dni.

CCC wspierane przez PayPo, jako pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie, wprowadza szybkie płatności odroczone w sklepach stacjonarnych, na bazie własnej aplikacji mobilnej - głosi wtorkowy komunikat spółki. Usługa będzie dostępna od 1 września w Warszawie, a wkrótce rozszerzona na całą sieć. To pogłębienie współpracy - firmy współpracują w kanale e-commerce.

– „Weź do domu zapłać później” to kolejny projekt, który uruchamiamy z myślą o komforcie naszych klientów. To jest dla nas najważniejsze, kierujemy się tym każdego dnia. I to nie koniec - wkrótce oddamy do ich dyspozycji nowoczesne kasy samoobsługowe, a niebawem dalsze usprawnienia – mówi cytowany w komunikacie Karol Półtorak, wiceprezes grupy CCC, odpowiedzialny za strategię i rozwój.

Radosław Nawrocki, CEO PayPo, dodaje, że wdrożenie płatności odroczonych w handlu tradycyjnym wyznacza nowy kierunek rozwoju dla całego rynku BNPL [buy now, pay later - red.] w Polsce.

Konrad Jezierski, dyrektor ds. rozwoju omnichannel w grupie CCC, jest przekonany, że nowe usługi sprawią, że klienci jeszcze chętniej będą wybierać zakupy w tej sieci.

W praktyce bezgotówkowe zakupy z odroczoną płatnością w sklepach stacjonarnych będzie można zrealizować przy użyciu aplikacji mobilnej CCC, w której udostępniona została usługa PayPo. Za jej pomocą klient generuje kod, który przedstawia przy kasie, a następnie zatwierdza zakup na smartfonie. Zobowiązanie będzie można uregulować bez ponoszenia dodatkowych kosztów po 30 dniach lub podzielić płatność na cztery raty zero procent.

W krajach europejskich płatności odroczone stanowią już 30 proc. wszystkich transakcji w sklepach internetowych. W Polsce rynek BNPL intensywnie się rozwija. Oprócz PayPo, które jest liderem polskiego rynku płatności odroczonych (współpracuje z ponad 20 tys. sklepów i udzielił finansowania dla 500 tys. kupujących), te usługi oferuje też m.in. Twisto i Klarna.